Vettel heeft geen kind aan helse kou bij ROC

Aankomend weekend strijden verschillende topcoureurs tegen elkaar op het Zweedse sneeuw en ijs. Dit jaar wordt de prestigieuze Race of Champions namelijk weer georganiseerd. Men vond het tijd voor een speciale editie en daarom rijden de internationale toppers dit jaar op een bevroren ondergrond.

Vanuit de Formule 1 reizen Valtteri Bottas, Sebastian Vettel en Mick Schumacher af naar het hoge noorden. Daar treffen ze onder meer tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Mika Häkkinen, David Coulthard en ook mannen als Petter Solberg en Colton Herta. Gisteren reden enkele coureurs al de eerste testrondjes over de bevroren piste.

Vettel was al vroeg aanwezig en vermaakte zich opperbest in de verschillende voertuigen die men gebruikt tijdens het speciale evenement. De Duitse Aston Martin-coureur liet zien niet onder de indruk te zijn van het vrij frisse weer in Zweden. In een korte broek en dito shirt meldde hij zich langs de baan. Hij leek zich ondanks een bevroren baard kostelijk te vermaken. De Duitser gaf later aan dat hij een rondje ging hardlopen met Mick Schumacher en zijn koffer niet bepaald goed had ingepakt.