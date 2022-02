Red Bull en Mercedes betalen hoogste entry fee voor 2022

Red Bull Racing kende vorig seizoen een zeer succesvol jaar. De Oostenrijkse formatie won met Max Verstappen de wereldtitel maar moest concurrent Mercedes voor laten gaan bij de constructeurs. De successen leggen de renstal geen windeieren, daarnaast levert het ze ook nog een flink bonnetje op.

Elke renstal moet voorafgaand namelijk een zogenaamde 'entry fee' betalen om mee te mogen doen aan het wereldkampioenschap Formule 1. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald door een ingewikkelde som die wordt berekend aan de hand van het aantal gescoorde punten. Dat betekent dat de entry fee elk seizoen verschillend is voor alle teams, hoe meer succes, hoe hoger de entry fee.

Red Bull

Dat betekent dus dat Red Bull veel meer geld moet overmaken om mee te kunnen doen aan het aankomende seizoen. De Oostenrijkse renstal moet volgens Speedcafé ongeveer 3,814 miljoen dollar betalen. Volgens het Australische medium is dit bijna anderhalf miljoen dollar mee dan in het voorgaande jaar. Mercedes moet het meeste geld betalen, de Duitse renstal is zo'n 4,7 miljoen dollar kwijt aan deelnemingsgeld.

Haas

Het team van Haas scoorde afgelopen seizoen geen punt maar dat betekent niet dat ze geen dollar hoeven over te maken. In het regelboek is rekening gehouden met dit soort situaties, volgens de regels moet een team namelijk minimaal 556,509 dollar overmaken op deel te nemen. De Amerikaanse ploeg moet dan ook dit bedrag betalen volgens Speedcafé.