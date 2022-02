'Hamilton gewoon aanwezig bij onthulling nieuwe Mercedes'

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton is al geruime tijd stil. De Mercedes coureur heeft sinds zijn verloren titelstrijd met Max Verstappen geen woord meer gezegd in de openbaarheid. Ook op de sociale media heeft Hamilton niets meer geplaatst, een opvallend gegeven en tevens voer voor veel geruchten.

Men denkt namelijk dat Hamiltons stilzwijgen een voorteken van zijn pensioen is. Maar of Hamilton daadwerkelijk zijn helm aan de wilgen gaat hangen is nog niet duidelijk. De Brit staat nog gewoon onder contract bij zijn team Mercedes en zijn naam prijkt ook nog gewoon op de officiële startlijst van autosportfederatie FIA.

Aanwezig

Op 18 februari onthult Mercedes zijn nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. Het is gebruikelijk dat de coureurs aanwezig zijn bij het onthullingsmoment. Het Duitse RTL meldt dan ook dat men verwacht dat Hamilton 'gewoon' aanwezig zal zijn bij dit moment. Hij zal dan voor het eerst naast zijn nieuwe teamgenoot George Russell verschijnen.

Masi

Volgens velen heeft Hamiltons stilte te maken met de controversiële seizoensfinale in Abu Dhabi. Hamilton leek hier lang op weg naar zijn achtste wereldtitel maar een late safety car gooide roet in het eten. Wedstrijdleider Michael Masi maakte daarop enkele discutabele beslissingen waardoor Hamiltons rivaal Max Verstappen nog één kans kreeg. De Nederlander greep dit met beide handen aan en pakte de titel. De woede bij Mercedes was reusachtig en sindsdien zwijgt Hamilton.