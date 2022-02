'Kleiner team heeft problemen met ontwikkeling nieuwe auto'

Alle Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Door de nieuwe reglementen is het één grote puzzel voor alle teams. Niet overal loopt de voorbereiding dan ook op rolletjes. Ongewenste vertraging in het ontwikkelingsproces ligt dan ook overal op de loer.

Afgelopen week waren er verhalen over vertraging bij drie teams. Zo zouden zowel Red Bull Racing als Mercedes problemen hebben gehad bij de verplichte crashtest. Red Bull zweeg maar Mercedes kwam al snel op de proppen met bewijs dat de problemen naar het rijk der fabelen verwees. Over Aston Martin gingen er ook wilde verhalen rond, zo zou men hier zo erg in de penarie zitten dat ze de auto niet eens op tijd af zouden krijgen. Ook Aston Martin was er als de kippen bij om alles te ontkennen.

Klein team

Nu lijkt het erop dat er een ander team stevige problemen heeft. De Italiaanse journalist Giuliano Duchessa meldt op Twitter dat één van de kleinere teams grote problemen heeft met de ontwikkeling van de nieuwe auto. De Italiaan geeft echter niet aan om welk klein team het gaat.

Red Bull e Mercedes hanno negato di aver avuto problemi particolari. Aston Martin nega di essere in ritardo.



In realtà voci qualificate riportano alcune difficoltà in più per un team minore.#Formu1a #F1 — Giuliano Duchessa (@GiulyDuchessa) January 31, 2022

Op de huidige grid zijn er drie teams die men als klein kan beschouwen. Het gaat hier dan om Williams, Alfa Romeo en Haas. Die laatste renstal is echter al zeer lang bezig met de ontwikkelingen voor het aankomende seizoen. Met dat in het achterhoofd zou het bijzonder zijn als de Amerikaanse ploeg het team is wat zware problemen heeft.