Domenicali luistert naar kritiek Vettel: "Constructieve kritiek neem ik ter harte"

In een roerige wereld probeert de Formule 1 mee te gaan met zijn tijd. Bijna niemand ontkomt bijvoorbeeld aan verduurzaming, ook de Formule 1 niet. De hoge heren zijn zich hiervan wel degelijk bewust en men zal aankomend jaar al rijden met een duurzamere brandstof. In 2030 wil de sport zelfs helemaal klimaatneutraal zijn.

Het is een ambitieuze doelstelling van de sport maar het valt alsnog niet even goed bij iedereen. Er zijn dan ook enkele stevige criticasters. Aston Martin-coureur Sebastian Vettel is bijvoorbeeld zeer kritisch op zijn sport. Volgens de Duitser gaat de veranderingen helemaal niet snel genoeg. Vettel wierp zich de afgelopen jaren steeds vaker op de barricades en ook hier is hij dus duidelijk.

Eindeloos

Formule 1-CEO Stefano Domenicali heeft de kritiek van Vettel ook gehoord. De enthousiaste Italiaan heeft er echter een net iets andere blik op. Tegenover F1-Insider spreekt de CEO zich uit: "Ik wil dit niet zien als kritiek. Ik zie dit als een positieve impuls van iemand die serieus nadenkt over de toekomst. Ik heb hier eindeloos met hem over gesproken. Ik zie dit als een constructieve kritiek."

Ter harte

Domenicali en co krijgen wel vaker te maken met kritiek. Meestal laat de Italiaan het van zich afglijden maar soms neemt hij het serieus. De stevige woorden van Vettel vallen overduidelijk onder het laatste. "Als iemand kritiek levert op de Formule 1 alleen maar voor de kritiek, dan maakt het mij niet uit. Maar constructieve, opbouwende kritiek neem ik altijd ter harte."