Mercedes houdt slag om de arm: "Hopelijk is het genoeg"

Alle Formule 1-teams zijn momenteel keihard bezig met de voorbereidingen op het aankomende seizoen. Iedereen tast in het duister, aankomend seizoen gaan er immers nieuwe reglementen in. Het veld kan compleet door elkaar worden gehusseld en iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit naar de start van het nieuwe seizoen.

Afgelopen seizoen zwaaiden Red Bull Racing en Mercedes met de scepter. Het is nog maar de vraag of dit in 2022 ook weer het geval zal zijn. Als het aan deze teams ligt is dat vanzelfsprekend wel de bedoeling, ze laten in ieder geval niets aan het toeval over. Beide teams willen aankomend jaar weer goed voor de dag komen.

Winterstop

Bij het team van Mercedes delen ze met enige regelmaat hun progressie. In hun YouTube-show 'Road to 2022' delen kopstukken updates en prognoses. In de meest recente episode kwam technisch directeur Mike Elliott aan het woord. Hij weet dat dit seizoen zeer belangrijk is: "Tijdens een normaal jaar weet je precies wat je moet vinden tijdens de winterstop. Maar we hebben nu nieuwe regels, wie weet wat er gaat gebeuren? Wat neemt de competitie mee? Hopelijk is het genoeg om vooraan het veld te rijden."

Uitdaging

Elliott en zijn manschappen hebben voor zichzelf in ieder geval helder wat er moet gebeuren. De Duitse renstal ging hard aan de slag met het nieuwe regelboek. "Voor ons engineers is dit een enorme uitdaging. We vragen ons af, wat kunnen we leveren? Hoe kunnen we de uitdaging aangaan? De fans willen fantastische races zien. Wij willen de fans entertainen, hopelijk geven de nieuwe reglementen ons die kans."