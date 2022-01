Ricciardo bedankt Marko: "Hij was streng op een liefdevolle manier"

Daniel Ricciardo reed afgelopen seizoen voor het eerst voor het team van McLaren. De Australiër belandde bij de oranje renstal na een mislukt avontuur bij Renault. Bij McLaren verliep zijn eerste seizoen iets beter, hij wist de Italiaanse Grand Prix op Monza te winnen.

Het was zijn eerste overwinning sinds zijn Red Bull-tijd. De Australiër kende in Oostenrijkse dienst zijn beste dagen maar vertrok nadat hij de concurrentiestrijd had verloren van Max Verstappen. Alhoewel Ricciardo geen onderdeel meer uitmaakt van de Red Bull-ploeg heeft het team toch nog een plekje in zijn hart.

Marko

Vooral team-adviseur Helmut Marko heeft veel voor hem betekend. In gesprek met Auto, Motor und Sport spreek Ricciardo enkele aardige woorden uit: “Marko was altijd streng op een liefdevolle manier in mijn junioren tijd. Dat heeft mij veel goeds gedaan. Ik denk dat ik hierdoor sneller volwassen ben geworden.”

Ook bij McLaren heeft Ricciardo een vergelijkbare liefde gevonden. Het stemt de goedlachse coureur positief. “Ik wil niet in de watten worden gelegd. Ik waardeer het feit dat ze dit niet enorm deden. Dit team voelt voor mij als een soort familie.”