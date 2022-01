'Ferrari wisselde van auto bij privétest door klacht ander team'

De Ferrari-coureurs werkten vorige week een privétest af op het privécircuit van Fiorano. Het leek een simpel opwarmertje te gaan worden maar al snel moesten ze ingrijpen. Vlak voor de test wisselde het team namelijk halsoverkop van test-bolide, een opvallend gegeven.

De Italiaanse renstal wilde in eerst instantie gaan testen met de SF21 van vorig seizoen. Luttele momenten voor de test werd echter de SF71H uit 2018 van stal gehaald. Het was een gevolg van een onduidelijkheid regelboek maar nu blijkt dat er misschien wel meer speelde.

Ander team

Volgens de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport heeft een ander team aan de bel getrokken bij de FIA. Het andere team wilde dat Ferrari niet zou testen met de 2021 wagen. Het andere team zou bang zijn dat Ferrari data kon verzamelen met de 2021-Power Unit. Het is niet duidelijk om welk team het gaat.

Effect

De last minute autowissel had uiteindelijk geen effect op de plannen van Ferrari. Charles Leclerc, Carlos Sainz en reservecoureur Robert Shwartzman maakten de geplande meters en men was uiterst tevreden. Het trio reed veel kilometers en was niet het enige team met zo’n test. AlphaTauri hield een vergelijkbare testweek op het circuit van Imola.