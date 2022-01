Marko haalt uit naar Bottas: "Loser op het gebied van inhalen"

Voor de tweede coureurs van de topteams was vorig jaar een belangrijke rol weggelegd in de titelstrijd. Bij Red Bull Racing rekende men op de hulp van Sergio Perez terwijl men bij Mercedes wist dat Valtteri Bottas altijd paraat stond. Tijdens de seizoensfinale was de hulp van de secondanten dan ook hard nodig.

Vorige maand maakte Perez zich onsterfelijk door zijn uitstekende verdedigende werk tegenover Mercedes-man Lewis Hamilton. Bottas kende daarentegen een waardeloze laatste race in dienst van Mercedes. De Fin zat vast in het verkeer en kon zich niet in het gevecht mengen. Hij kwam dan ook niet in de buurt van zijn teamgenoot.

Loser

Red Bull-adviseur Helmut Marko viel dit ook op en trok een stevige conclusie. De Oostenrijker is in gesprek met Autorevue vol lof over zijn eigen coureur Perez: "Er is een groot verschil tussen hem en Bottas. Hij ,Bottas, is een loser op het gebied van inhalen. Hij is echt enorm snel maar hij kan niet inhalen in het verkeer."

Breken

Marko prijst zich dan ook gelukkig met zijn coureurs Perez en Max Verstappen. De Oostenrijkse adviseur denkt dat er niemand kan tippen aan dit duo: "Het is duidelijk op dit moment niemand Verstappen kan bijhouden in de kwalificaties. Dan heb je iemand nodig die niet breekt. Dat is dan ook gebeurt met Perez." Marko hoeft zich aankomend seizoen in ieder geval niet druk te maken over Bottas, hij wordt in 2022 opgevolgd door George Russell.