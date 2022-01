Bottas zag een gemotiveerde Hamilton: "Hij zat elke week in de simulator"

Valtteri Bottas twijfelt niet aan de toewijding van voormalig teamgenoot Lewis Hamilton voor de Formule 1. De zevenvoudig kampioen is het onderwerp van gesprek sinds zijn radiostilte na het verlies van de rijderstitel in Abu Dhabi.

Bij een Supla-podcast zei de Fin over Hamilton, zoals geciteerd door le10sport: "Hij heeft zelden slechte races, hij past zich heel goed aan alle situaties aan."

Het viel de kersverse Alfa Romeo-coureur ook op dat de Brit altijd een stapje harder wil gaan dan de rest. "Als hij hoort dat ik twee dagen in de fabriek ben, gaat hij voor drie dagen. Als hij ergens aan twijfelt, doet hij er iets aan," vervolgt Bottas. "In 2021 zat hij bijna elke week in de simulator, wat hij nog nooit eerder had gedaan, altijd dingen te bekijken, en zijn toewijding is iets waar ik alleen maar mijn petje voor af kan nemen."

Bottas denkt daarom niet dat Hamilton gaat stoppen. "Ik denk dat de F1 op dit moment misschien meer voor hem betekent dan voor de rest van de coureurs."