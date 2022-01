Verstappen: ''Met winnende auto had ik in 2015 gevochten om wk''

Kersverse wereldkampioen Max Verstappen kon pas in 2021 meedoen om de rijderstitel. Dat terwijl de Red Bull-coureur al sinds 2015 actief is als Grand Prix-coureur in de Formule 1. Door de dominantie van het succesvolle Mercedes-team, kwamen andere rijders en teams er amper aan te pas.

Hoewel ervaring een beslissende factor kan zijn in het opeisen van het rijderskampioenschap, denkt Verstappen dat hij met een topwagen bij zijn debuut om de titel had geknokt. "Als ik aan het eind van de dag in de Formule 1 zou zijn gekomen in 2015 en ze me een kampioenschap-winnende auto hadden gegeven, ben ik er vrij zeker van dat ik zou hebben gevochten voor dat kampioenschap toch, want een echt goede auto maakt je leven zoveel gemakkelijker'', tekende The-Race.com op.

De 24-jarige coureur, woonachtig in Monaco, stelt dat je met een dominante wagen weinig hoeft te vrezen dat je door pech of anderen in de grindbak eindigt. ''Het risico om betrokken te zijn bij [problemen met] de start van het middenpakket is veel kleiner, je hoeft niet zo veel in te halen. Realistisch gezien hoef je meestal alleen je teamgenoot te vinden. Dus, eigenlijk, hoe betere auto je hebt, hoe minder problemen je hebt.''