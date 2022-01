MotoGP-legende Rossi bevestigt: "Ik was dichtbij een switch naar de Formule 1"

Valentino Rossi is één van de beste motorcoureurs aller tijden maar de Italiaan had daarnaast ook een bovengemiddelde interesse in de autosport. Rossi stopte eind vorig jaar met de MotoGP en zal in 2022 uitkomen op vier wielen. Hij gaat een Audi besturen in de GT World Challenge Europe.

Eerder leek het er zelfs op dat Rossi de overstap zou gaan maken naar de Formule 1. De Italiaan kreeg de mogelijkheid om te testen voor het topteam van Ferrari. Hij kreeg zelfs de kans om deel te nemen aan een officiële test op het circuit van Valencia. Nu blijkt dat hij zelfs zeer dichtbij een permanent zitje was.

Echte test

Rossi is een eerlijk man en hij geeft dan ook ruimschoots toe dat hij bijna Formule 1-coureur was. In een interview met Graham Bensinger doet hij zijn verhaal uit de boeken: "Ik was heel erg dichtbij een switch naar de Formule 1. In 2006 deed ik een test, een echte test met echte coureurs in Valencia. Het was een goede test en ik was ook snel. Maar ik kan mij herinneren dat ik naar huis vloog en besloot dat ik in de MotoGP zou blijven."

Vraagtekens

Het Formule 1-avontuur van Rossi was zelfs al helemaal uitgestippeld. Toch koos hij voor de zekerheid van de tweewieler: "Voor de Formule 1 had ik een plan en dat was niet direct bij Ferrari. Ik zou beginnen bij een klein team en daar zou ik wat ervaring op doen. Als ik snel genoeg was kon ik naar Ferrari. Maar er waren veel vraagtekens. Ik denk dat ik zeker niet slecht was met de auto maar ik wilde door in de MotoGP. Het was niet makkelijk."