Sainz benadrukt nut van vroege test: "Geeft je lichaam een soort wake-up call"

Bij het team van Ferrari laten ze dit jaar niets aan het toeval over. De Italiaanse renstal wil dit jaar terugkeren aan de top en daar hebben ze veel voor over. Deze week stuurden ze hun coureurs al de baan voor een test op hun privécircuit Fiorano.

Carlos Sainz mocht deze week dus weer wennen aan het rijden in een Formule 1-bolide. De Spanjaard kroop gisteren achter het stuur van de SH71H uit 2018 en hij reed dan ook de nodige meters op het circuit. Ook zijn teamgenoot Charles Leclerc en reservecoureur Robert Shwartzman kwamen in actie.

Lichaam

De Spanjaard weet waarom een vroege test als deze zo belangrijk is. In gesprek met zijn landgenoten van SoyMotor deelt hij het belang: “Op het moment zijn we hard bezig in de simulator en daarnaast trainen we hard in de gym. Maar als het op het lichaam aankomt kan niets in de buurt komen van het rijden in de auto.”

Wake-up call

Sainz benadrukt dat zo’n test zeer belangrijk is in de voorbereiding. De Spanjaard is blij dat zijn lichaam weer heeft kunnen wennen: “Het is waarom het altijd heel erg handig is voor een coureur om voor de start alvast wat te rijden, in welke auto dan ook. Het geeft je lichaam een soort wake-up call en je weet weer hoe het voelt om een Formule 1-coureur te zijn.”