'FIA overweegt nieuwe structuur wedstrijdleiding, positie Masi onzeker'

Met nog iets minder dan twee maanden tot de seizoensstart heerst er nog steeds veel onduidelijkheid in de Formule 1. De toekomst van wedstrijdleider Michael Masi is namelijk nog zeer onzeker. De Australiër bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen sinds hij enkele discutabele beslissingen nam tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi.

Autosportfederatie FIA is in de tussentijd een diepgravend onderzoek gestart naar de gebeurtenissen op het Yas Marina Circuit. Voor het onderzoek heeft de FIA de teams om hun mening gevraagd en de antwoorden waren niet allemaal in het voordeel van Masi. Volgens de BBC hebben meerdere teams tegen FIA-president Mohammed Ben Sulayem gezegd dat er een nieuwe wedstrijdleider moet komen.

Nieuwe structuur

De FIA zit zelf ook in zijn maag met de situatie en is opzoek naar een oplossing. Volgens de BBC heeft de autosportfederatie het idee om een nieuwe structuur op te zetten die de wedstrijdleider kan ondersteunen. Het is immers goed mogelijk dat er een soort spreekwoordelijke muur wordt gebouwd waardoor de teambazen niet meer direct tegen de wedstrijdleider kunnen praten. Ook wordt er mogelijk gekeken of er iets kan worden aangepast aan de rol van de stewards.

Liever kwijt dan rijk

Of er voor Masi een rol is weggelegd in deze nieuwe structuur is nog zeer onzeker. Sommige teams zijn hem liever kwijt dan rijk maar andere teams willen hem liever niet zien vertrekken. Volgens de BBC is de kans groot dat men opzoek gaat naar een nieuwe wedstrijdleider maar ook daarover is nog zeer veel onduidelijk. Mogelijk gaat de uitkomst van het FIA-onderzoek voor meer antwoorden zorgen.