Horner benadrukt belang respect: "We beoefenen een sport, we redden geen levens"

De titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton was vorig jaar een ware publiekstrekker. Wereldwijd genoot men van het duel tussen de Red Bull-coureur en de Mercedes-man. Ook tussen de twee teams ging het er regelmatig hard aan toe, de teambazen voerden een flinke verbale strijd en men smulde ervan.

Maar na de seizoensfinale in Abu Dhabi werd de strijdbijl al zeer snel begraven. Red Bull-teambaas Christian Horner wilde zijn Mercedes-concullega Toto Wolff feliciteren met diens constructeurstitel. Wolff was echter niet aanwezig maar stuurde Horner en Verstappen later wel een berichtje.

Respect

Horner is op zijn beurt blij met de manier waarop men de strijdbijl begroef. De Brit zag dat het duel na afloop op een sportieve manier werd afgerond. In gesprek met WION bespreekt hij waarom hij Wolff wilde feliciteren: "Uiteindelijk beoefenen we hier een sport, we redden geen levens. Het is hard en competitief maar ik denk dat er uiteindelijk altijd een vorm van respect moet zijn."

Verstappen

Horner heeft daarnaast ook zeer veel respect voor zijn kopman Verstappen. De Nederlander beloonde Red Bull met de wereldtitel na een fel kampioensduel. "We hebben hem van een tiener zien veranderen in een jonge man. Als je kijkt naar hoe hij vorig jaar heeft gereden, dan verdient hij zijn wereldtitel volledig."