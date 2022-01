Alpine CEO denkt coureurs wel 40 races aankunnen: "Wanneer ze niet op het circuit zijn zitten ze in een kart"

De Formule 1-kalender voor het aankomende seizoen is overvol. Er staat een record aantal van 23 Grands Prix op de planning, waarvan meerder triple headers. Daarnaast worden er ook nog enkele sprintkwalificaties verreden waardoor de werkdruk voor de monteurs, engineers en de coureurs alleen maar groter wordt.

Er klinkt dan ook kritiek op de bomvolle kalender. Toch zal men het in 2022 moeten doen met het recordaantal van 23 race-weekenden. Men hoopt dat er niet nog meer races bijkomen aangezien dat alleen maar voor een nog grotere werkdruk zou zorgen voor de medewerkers.

40 races

Toch denkt niet iedereen in de paddock daar hetzelfde over. Sommigen denken namelijk dat het voor de coureurs helemaal geen probleem is om meer te racen. Alpine CEO Laurent Rossi is één van die mensen. In gesprek met Motorsport-Total spreekt hij zich uit: "Het is druk. Maar op hetzelfde moment denk ik dat het goed is voor de sport en de coureurs houden ervan. Als je ze 40 races per jaar geeft gaan ze waarschijnlijk alsnog naar 40 races toe."

Karten

Rossi zijn statement is bijzonder te noemen aangezien veel van zijn collega's zich eerder bezorgd uitlieten over de overvolle kalender. De Alpine-bons heeft echter gezien dat zijn coureurs zich in hun vrije tijd ook bezig houden met racen en dus trekt hij zijn conclusies: "Wanneer ze niet op het circuit zijn, dan zijn ze toch aan het rijden in karts of andere voertuigen."