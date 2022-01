Snelle Sainz liet verpletterende indruk achter bij teambaas Binotto

Carlos Sainz maakte vorig jaar zijn Ferrari-debuut. De Spanjaard werd aangesteld als de vervanger van Sebastian Vettel en men verwachtte dat hij het zwaar zou krijgen. Niets bleek minder waar en Sainz was zelfs regelmatig sneller dan zijn teamgenoot Charles Leclerc. Bij Ferrari waren ze dan ook onder de indruk.

Sainz moest in 2021 wennen aan een ,voor hem, compleet nieuwe wagen. De coureur moest kennis maken met een auto waar de rest van het team al alles van wist. Hij toonde zich een snelle leerling en reed zelfs regelmatig naar het podium. Daarnaast was hij sneller dan Leclerc en versloeg hij de Monegask zelfs in de eindklassering.

Moeilijk

Teambaas Mattia Binotto had de successen van Sainz niet zien aankomen. De gekrulde teambaas had niet gedacht dat het gewenningsproces zo snel zou verlopen. In gesprek met de site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Het kennis maken met de Power Unit is zeker weten één van waaraan gewerkt moet worden. Het kennis maken met het energie management en hoe de motor werkt laten zeker zien dat het moeilijk is."

Proces

Maar Sainz leek er bijna geen moeite mee te hebben. De Spanjaard was direct snel en Binotto was met stomheid geslagen. "Ik denk dat het iets is wat tijd in beslag neemt maar zeker niet onmogelijk is. Maar je hebt een goede coureur nodig en als een coureur goed is verloopt het proces ook sneller. Ik denk dat Carlos op dat gebied heel erg sterk is geweest. We wisten dat hij een goede coureur is en in 2021 liet hij dat weer zien."