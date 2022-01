Coulthard neemt het op voor Hamilton: "Shock voor hem veel minder groot"

Sinds zijn nederlaag in de titelstrijd van vorig jaar zwijgt Lewis Hamilton in duizend talen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zwijgt zelfs op social media en dat is voer voor veel wilde geruchten. Er wordt namelijk stevig getwijfeld aan Hamiltons toekomst in de Formule 1, men denkt dat hij zomaar kan stoppen.

Toch lijkt het er vooralsnog op dat Hamilton in 2022 'gewoon' op de grid zal staan. De Brit heeft nog een contract bij Mercedes en zijn team lijkt ook op hem te rekenen. Mercedes plaatst immers voortdurend foto's en video's van Hamilton op social media. Het begint er steeds meer op te lijken dat Hamilton gewoon doorgaat met zijn jacht op wereldtitel acht.

Emotioneel

Ook voormalig coureur David Coulthard denkt dat Hamilton gewoon doorgaat met racen. De Schot is een beetje klaar met de karrevracht aan geruchten. Tegenover The Telegraph is hij zeer duidelijk: "Ik denk dat Abu Dhabi helemaal niets verandert. Natuurlijk, hij had willen winnen. Ik denk dat hij ,niet zoals ieder ander dat zou zijn, heel erg emotioneel was. In de realiteit was de shock veel minder groot voor hem dan voor Toto Wolff, het team en ook de fans."

Gek

Een aantal Hamilton-fans roept al weken dat Hamilton is bestolen. Enkele supporters zijn zelfs een petitie gestart om hun held alsnog te laten kronen tot wereldkampioen. Coulthard denkt dat Hamilton hier niets mee te maken wil hebben: "Ik denk dat hij gek wordt van iedereen die zegt dat hij bestolen is. Hij zal dit soort gesprekken proberen te voorkomen."