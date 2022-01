Red Bull weekt motorenbaas Hodgkinson eindelijk los bij Mercedes

Ben Hodgkinson treedt per 24 mei als technisch directeur in dienst bij Red Bull Powertrains. Zijn nieuwe werkgever heeft eindelijk een akkoord bereikt met Mercedes, zijn vorige werkgever. Red Bull had de komst van Hodgkinson in april vorig jaar al aangekondigd, maar Mercedes wilde de motorenspecialist lange tijd niet eerder vrijgeven dan het wettelijk verplicht is.

Daarover zijn nu toch afspraken gemaakt met Mercedes, zo blijkt uit een gezamenlijke verklaring. "Mercedes en Red Bull hebben overeenstemming bereikt over de overgang van Ben Hodgkinson. Daarin is bepaald dat Ben, die sinds augustus 2001 werkzaam was voor Mercedes, vanaf 24 mei 2022 vrij is om zich bij Red Bull Powertrains te voegen."

Hodgkinson is niet de enige die de overstap maakt. Zijn transfer trok alleen de meeste aandacht omdat Mercedes zich zo fel verzette. De Duitse renstal raakt tevens Steve Blewett (hoofd productie) en Omid Mostaghimi (hoofd elektronica en ERS) kwijt aan Red Bull Racing. Daarnaast verruilen Pip Clode (hoofdontwerper ERS), Steve Brodie (hoofd operaties verbrandingsmotor) en Anton Mayo (hoofdontwerper verbrandingsmotor) Mercedes voor de nieuwe motorentak van Red Bull.