Alain Prost trekt beerput open over Alpine: "Veel jaloezie"

Oud Formule 1-coureur Alain Prost en Alpine F1 Team hebben bevestigd dat ze niet langer samen zullen werken in 2022. De manier waarop dat naar buiten is gebracht verdient wat Prost betreft niet de schoonheidsprijs. De viervoudig wereldkampioen leefde in de veronderstelling dat ze gezamenlijk een verklaring zouden geven, maar zoals wel vaker in de Formule 1 lekte het nieuws uit.

Prost reageerde op Instagram woedend: "Ik ben zeer teleurgesteld over hoe dit bekend is geworden. We hadden afgesproken om hier samen met Alpine F1 Team over naar buiten te treden. Ik kan hier geen respect voor opbrengen. Ik heb het aanbod dat ze me in Abu Dhabi gedaan hebben afgeslagen vanwege een persoonlijke relatie en het blijkt nu dat dit terecht is geweest. De mensen in Enstone en Viry-Chatillon zal ik wel gaan missen."

Laurent Rossi

Met die persoonlijke relatie doelt hij op een verziekte band met Alpine-directeur Laurent Rossi. In L'Equipe trekt Prost de beerput verder open: "Het afgelopen seizoen heb ik als vervelend ervaren. Ik accepteer het dat zaken veranderen in de Formule 1, maar in dit geval werd het voor mij te ingewikkeld. Ik was niet meer betrokken bij beslissingen, soms deelde ik ze ook helemaal niet, maar moest ik de ideeën wel blijven uitdragen. Ik hoorde op het laatste moment van sommige beslissingen. Ik voelde dat er sprake was van veel jaloezie."

Dan heeft hij het vooral over Rossi, die in zijn ogen alle aandacht voor zichzelf op wil eisen. "Hij wil alleen werken en vertelde me zelfs dat ik hem geen advies meer hoefde te geven. Dat zei hij in Qatar, maar hij bood me later nog wel een contract aan in Abu Dhabi. Dat heb ik geweigerd. Het project bij Alpine is ambitieus en ik geloof er nog steeds in. Nu worden echter veel mensen aan de kant gezet. Rossi wil alles zelf bepalen", aldus Prost.

De oud-coureur had zich anders graag kandidaat gesteld voor de rol van voorzitter van de internationale autosportbond FIA. "Ik zit al bijna veertig jaar in de Formule 1 en heb alle functies vervuld, van coureur tot teambaas. Het presidentschap had ik leuk kunnen vinden, maar ik ben niet specifiek op zoek naar iets. Ik wil gewoon gelukkig zijn en werken met mensen met wie ik plezier heb. Dat had ik nu helemaal niet meer. Als de teambaas je niet eens meer gedag zegt als je op het circuit aankomt, betekent het dat er geen plezier meer is. Sterker nog, er is zelfs geen respect meer."