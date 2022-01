F1-teams willen geld zien voor sprintraces

De Formule 1 heeft voor 2022 zes sprintraces op de planning staan. De teams zijn echter niet zo happig op deze toevoeging aan de kalender. De renstallen, waaronder Red Bull Racing, willen financiële compensatie ontvangen voor de sprintraces.

Volgens het Italiaanse Corriere della Sera hebben de teams met name zorgen over de kosten die ontstaan bij incidenten in deze kwalificatieraces. Hoewel renstallen risico's incalculeren vrezen ze alsnog dat de uitgaves door extra reparaties boven het budgetplafond uitkomen.

Eis: 2 tot 5 miljoen dollar

Volgens het Italiaanse medium eisen de topteams verschillende vergoedingen. Bedragen tussen de 2 en 5 miljoen dollar passeren de revue. Zo zou Red Bull Racing en Mercedes een compensatie willen zien van 5 miljoen dollar, terwijl Ferrari tevreden zou zijn met minder.

De sprintraces worden - mits het plan doorgaat - toegevoegd aan het Grand Prix-weekend van Imola, Zandvoort, Brazilië, Bahrein, Canada en Oostenrijk.