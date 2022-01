Russell absurd streng voor zichzelf: "Niet goed genoeg als je geen wereldkampioen wordt"

George Russell krijgt aankomend seizoen zijn grote kans bij het topteam van Mercedes. De getalenteerde Brit komt over van het team van Williams en mag naast Lewis Hamilton laten zien wat hij in zijn mars heeft. Russell is in ieder geval zeer ambitieus en wil het hoogst haalbare bereiken.

Vorig jaar liet Russell met enige regelmaat een sterke indruk achter in zijn Williams. De Brit wist regelmaat Q3 te bereiken en kwalificeerde zich zelfs al tweede in België. Hij eindigde de race ook op die plaats nadat de regen ervoor zorgde dat men alleen maar achter de safety car rondjes reed.

Niet goed genoeg

Russell zelf is in ieder geval zeer streng voor zichzelf en jaagt op het beste van het beste. Tegenover Crash.net spreekt hij zijn torenhoge verwachtingen over zichzelf uit: "Ik wil een winnaar zijn en ik wil wereldkampioen worden. In 2020 had ik een sterk jaar, maar niet sterk genoeg. In 2021 ging het opnieuw wat beter maar het was weer niet goed genoeg."

Uitbundig

Vorig jaar reed Russell zijn langzame Williams met enige regelmaat naar het derde kwalificatiedeel. Regelmatig was het daarom feest bij de renstal maar Russell zag iets gebeuren. Hij neemt het mee in zijn ambities: "We vierden daarna uitbundig feest. Dat werd snel minder, ook die keren dat we Q3 wisten te bereiken. Het is allemaal nooit goed genoeg als je geen wereldkampioen kan worden."