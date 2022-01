Red Bull kijkt uit naar Grand Prix van Miami

Aankomend seizoen trekt de Formule 1 voor het eerst naar Miami voor een gloednieuwe race rondom het Hard Rock Stadium. Veel teams, coureurs en fans kijken reikhalzend uit naar de nieuwe race. Ook voor de organisatoren is de race is een winst, het is immers commercieel gezien een goede zet.

Voor de teams is er veel kans op goed promotiemateriaal in de fotogenieke stad in de staat Florida. Red Bull staat bekend als het team dat de meeste tijd besteed aan promotiemateriaal. Ze hebben Miami dan ook al eens verrijkt met een bezoek voor mooie foto's en alles wat daarbij hoort, ze delen de plaatjes dan ook gretig.

De eerste Grand Prix van Miami staat gepland voor 8 mei en is één van de eerste races op de kalender van dit jaar. Het is de tweede race in de Verenigde Staten. Later in het jaar wordt op het Circuit of the Americas de Grand Prix van de Verenigde Staten verreden in Austin.