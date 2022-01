Red Bull strikt gokgigant als nieuwe sponsor

Red Bull Racing zal in 2022 alles op alles zetten om de wereldtitel van Max Verstappen te kunnen verdedigen. Bij de Oostenrijkse renstal weten ze ook heus wel dat dit met de nieuwe reglementen een zware kluif gaat worden. Toch steken ze bij de renstal alle koppen bij elkaar. Aankomend seizoen komt daar een nieuwe kop bij, die van een nieuwe grote sponsor.

Red Bull is vanzelfsprekend een interessant team voor veel sponsoren. De ploeg is veelvuldig in beeld tijdens de raceweekenden en heeft met Max Verstappen de regerend wereldkampioen in huis. Voor 2022 heeft Red Bull de handen ineen geslagen met online casino PokerStars. Het zou gaan om een meerderjarige deal.

Gokpartner

De logo's van het online casino zullen zichtbaar zijn op de auto's en de overalls van Max Verstappen en Sergio Perez. Pokerstarts is al de Europese gokpartner van de Formule 1, hun logo's zijn dus al regelmatig te zien op de circuits. Op deze manier wordt het bedrijf alleen maar zichtbaarder op én naast de baan.

Horner

Teambaas Christian Horner is in zijn sas met de nieuwe sponsordeal. In een persbericht spreekt de Brit zich enthousiast uit over de samenwerking: "We zijn blij dat we Pokerstarts kunnen verwelkomen bij het team. Dit op een moment dat de Formule 1 groeit in nieuwe en bestaande gebieden en vooruit kijkt op het nieuwe seizoen."