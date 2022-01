COTA pakt ernstige hobbeligheid aan

Het Circuit of the Americas in Austin kreeg afgelopen seizoen te maken met een enorme storm van kritiek. De coureurs klaagden namelijk veelvuldig over de bovengemiddelde hoeveelheid hobbels op de omloop in Texas. De hoge heren van het circuit namen de kritiek serieus en beloofden beterschap.

Het circuit wordt momenteel stevig onder handen genomen om de problemen te verhelpen. In de komende weken wordt een groot gedeelte van het circuit voorzien van een verse laag asfalt. Ook enkele specifieke hobbelige bochten worden onder handen genomen. In bochten 2 en 10 wordt er een extra laag beton gestort en bochten 12 en 16 worden opnieuw geasfalteerd.

Moeras

De hobbeligheid van de baan heeft een zeer simpele reden. Het circuit is namelijk gebouwd op moerasgrond waardoor verzakkingen vrij simpel plaatsvinden. Het is dan ook zeker niet de eerste keer dat men de baan moet aanpakken. De nieuwe laag asfalt moet ervoor zorgen dat dit soort problemen zich niet meer voordoen.

Verstappen

De race staat dit jaar gepland voor 23 oktober en de werkzaamheden zullen voor die tijd waarschijnlijk al lang en breed klaar zijn. De race op COTA was afgelopen jaar een daverend succes met een enorm bezoekersrecord en een zeer spannend duel tussen titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton.