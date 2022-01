Viervoudig wereldkampioen Prost wilde FIA-president worden

Alain Prost is een echte Formule 1-legende. De 66-jarige Fransman werd vier keer wereldkampioen en was na zijn tijd als coureur in veel verschillende functies betrokken bij de sport. Momenteel heeft hij echter geen rol meer in de sport na zijn recente gedwongen vertrek bij Alpine. Nu blijkt dat hij zelf ook een andere functie op het oog had.

In december koos de FIA zijn nieuwe president. De termijn van Jean Todt zat erop en men moest dus op zoek naar een opvolger. Er waren slechts twee kandidaten: Mohammed Ben Sulayem en Graham Stoker. Ben Sulayem werd relatief simpel verkozen tot nieuwe president maar er ontbrak wel één concurrent op de deelnemerslijst. Prost had namelijk ook graag meegedaan aan de verkiezingen.

Te laat

In deze roerige periode kwam Prost zonder werk te zitten. De Fransman werd weggestuurd bij Alpine. Nu blijkt dat hijzelf al veel eerder zijn adviseursrol had willen verlaten. In gesprek met zijn landgenoten van L'Equipe legt hij het uit: "Ik zal je een geheim vertellen, ik wilde mij solliciteren voor de baan van FIA-president. Ik was echter helaas te laat."

Ervaring

Prost vind zichzelf wel geschikt voor de hoogste functie binnen de autosport. Hij denkt dat hij beschikt over de juiste bagage voor de job: "Ik loop al bijna 40 jaar rond in het Formule 1-wereldje. Ik was coureur, teambaas en ik heb zelfs functies binnen het bestuur bekleed. Het is een rol die ik heel erg graag had bekleed."