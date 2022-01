"Mercedes onthult nieuwe wagen op 18 februari"

De data van de onthullingen van de 2022-bolides beginnen langzaam maar zeker binnen te druppelen. Gisteren maakten de teams van Ferrari en McLaren al duidelijk wanneer zij het doek van hun nieuwe wagens gaan trekken. Eerder was het Aston Martin dat de onthullingsdatum onthulde.

Nu is het de beurt aan het topteam van Mercedes. De Duitse renstal heeft vandaag bekend gemaakt dat ze hun nieuwe Mercedes-AMG F1 W13 E Performance op 18 februari gaan tonen aan de buitenwereld. Met deze wagen willen de Duitser hun constructeurstitel gaan verdedigen in 2022.

18/2/22. 🗓️ Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance 🤩 pic.twitter.com/uv6oCGmNHh — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 18, 2022

Waarschijnlijk krijgt men op 18 februari dan ook antwoord op de vraag of Lewis Hamilton door zal gaan als Formule 1-coureur. Het is immers gebruikelijk dat de coureurs aanwezig zijn bij de onthulling van de nieuwe wagen. Hamiltons nieuwe teamgenoot George Russell liet afgelopen week in ieder geval al weten in volle voorbereiding te zijn.