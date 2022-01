Publiek welkom bij testweek in Bahrein

Voorafgaand het aankomende seizoen krijgen de teams twee keer de kans om hun nieuwe bolides stevig te testen. De eerste testweek vindt plaats in Barcelona en de tweede testweek zal net als vorig jaar plaatsvinden in Bahrein. De eerste testweek zal achter gesloten deuren worden gereden maar voor de tweede testweek is er beter nieuws.

De teams zullen halverwege maart neerstrijken in Bahrein voor de tweede testweek. Van 10 tot 12 maart testen de teams en coureurs hun nieuwe wagens uit. In Barcelona kan er door de coronacrisis geen publiek aanwezig zijn maar in Bahrein is dat een ander liedje. Het circuit liet gisteravond namelijk weten dat ze tijdens de testweek open gaan voor publiek.

Bittere pil

De testweken zijn vaak populair onder de fans en het was voor velen dan ook een bittere pil om door te slikken toen duidelijk werd dat er geen publiek aanwezig mocht zijn in Barcelona. In het ambitieuze Midden-Oosten is dit een ander verhaal en kan men dus 'gewoon' afreizen naar het Bahrain International Circuit.

BREAKING: We’re set to host the F1 pre-season testing from 10 - 12 March. The sessions will be open for spectators with ticketing arrangements and details to be announced over the next few days.#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/q8jcHstTx1 — Bahrain Int. Circuit (@BAH_Int_Circuit) January 17, 2022

De organisatie pakt sowieso stevig uit voor de evenementen op het circuit in Sakhir. Gisteren werd namelijk ook duidelijk dat men in Bahrein grootste plannen heeft voor tijdens het Grand Prix-weekend. De Nederlandse DJ Afrojack zal namelijk op de vrijdag optreden op het podium bij het circuit. De seizoensopener vindt plaats in het weekend van 18 tot 20 maart.