Testweek Barcelona achter gesloten deuren

Eind volgende maand barst het Formule 1-circus weer los. Op het circuit van Barcelona vindt dan namelijk de eerste wintertest plaats. Van 23 tot 25 februari testen de teams hun nieuwe bolides voor het aankomende seizoen voor het eerst uit. Veel fans kijken er reikhalzend naar uit, maar ze zullen wel heel lastig kunnen kijken.

Het lijkt er namelijk op dat er in Barcelona geen publiek aanwezig is bij de eerste testdag. Eerder was al duidelijk dat er geen filmploegen aanwezig zullen zijn op het Catalaanse circuit. Dat betekent dus dat de eerste testweek nergens te zien zal zijn, er zijn immers ook geen live-uitzendingen. Vanzelfsprekend speelt de huidige corona-situatie een rol bij het ontbreken van het publiek.

Het lijkt er dus op dat het volgen van de testweek in Barcelona zeer lastig gaat worden. Voor de tweede testweek in Bahrein ,van 11 tot 13 maar, is er wel goed nieuws. Deze week zal namelijk live worden uitgezonden inclusief livebeelden zoals ook al het geval was bij de testweek in 2021.