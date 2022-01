Mindere resultaten koude douche voor Vettel: "Veranderde regels raakten ons hard"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel maakte voor vorig seizoen de overstap naar het team van Aston Martin. De ervaren Duitser hoopte zijn carrière nieuw leven in te blazen na een jammerlijk laatste Ferrari-jaar. Het lukte maar met mondjesmaat, Vettel pakte één podium en eindigde als elfde in het kampioenschap.

De overstap van Vettel leek een gouden greep in wording. Aston Martin barstte namelijk van de ambitie en was in 2020 ,toen nog als Racing Point, zeer succesvol. Maar afgelopen jaar was het succes verdampt en was Vettel veroordeeld tot het middenveld gevecht. Hij genoot van zijn werkzaamheden bij het team maar de prestaties vielen niet in de smaak bij de goedlachse Duitser.

Minder blij

Tegenover de officiële site van de Formule 1 is Vettel open en eerlijk. Hij was blij met zijn team maar minder blij met zijn resultaten: "Het hele team en ik hoopte vanzelfsprekend op meer. Ik denk dat de veranderingen van de regels ons hard raakten. Het team had een fantastische auto in 2020 maar in 2021 was dat niet het geval. We deden wat we konden."

Sterker

Aankomend seizoen gaan er nieuwe regels gelden en Vettel heeft goede hoop. De nieuwe regelementen kunnen immers alles overhoop gooien: "Er waren hoogtepunten maar ook zeker dieptepunten. We hebben natuurlijk hoge verwachtingen voor 2022 met de nieuwe auto en de nieuwe regels. Het team groeit en hopelijk worden ze ook sterker."