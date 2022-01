Alonso onderging operatie om metalen platen uit kaak te laten verwijderen

Fernando Alonso wil in 2022 de jacht inzetten op zijn gedroomde derde wereldtitel. De Spanjaard en zijn team Alpine hopen te kunnen profiteren van de nieuwe regelementen voor het aankomende seizoen. De voorbereidingen zijn dan ook al in volle gang en ook Alonso zelf is keihard bezig om in shape te komen.

De Spanjaard is namelijk onder het mes gegaan voor een geplande operatie. Alonso was vorig jaar betrokken bij een ongeval. De tweevoudig wereldkampioen was aan het fietsen in Zwitserland toen hij werd aangereden door een auto. Hij brak hierbij zijn kaak en moest onder het mes. Er werden enkele metalen plaatjes in zijn kaak geplaatst en die moesten eruit worden gehaald. Deze operatie heeft nu plaatsgevonden.

Ingreep

Het was al de verwachting dat Alonso voor deze ingreep tijd had gemaakt in de winterstop. De ervaren Spanjaard is zelf niet te beroerd om deze privékwestie met de buitenwereld te delen. Hij wordt geciteerd door Speedweek: "Ik moest vorige week een operatie ondergaan en ik lag eventjes in het ziekenhuis. Nu ben ik nog aan het herstellen van de ingreep."

Le Mans

Volgens Speedweek vond de operatie plaats in het Zwitserse Bern en moest Alonso twee dagen in het ziekenhuis blijven. De fitte Spanjaard kon zich daarna weer focussen op zijn race-werkzaamheden en fungeerde afgelopen weekend als teamcaptain van Alpine bij de virtuele 24 uur van Le Mans. Hij zal dit jaar samen met Esteban Ocon in de echte wereld op jacht gaan naar successen.