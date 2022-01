Hier zijn Verstappens virtuele Le Mans-avonturen dit weekend te zien

Aankomend weekend maakt regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen zijn comeback tijdens een race. De Nederlandse Red Bull-coureur zal echter niet op de baan gaan racen, hij gaat deelnemen aan de virtuele 24 uur van Le Mans. Hij zal daar uitkomen voor het team van Redline.

De kunsten van Verstappen en consorten zijn aankomend weekend voor veel mensen te volgen. In Nederland heeft geen enkele televisiezender de rechten voor de race aangeschaft. Wel is de wedstrijd te zien op Motorsport.tv. Ook is de race te zien op YouTube en Twitch. Op de YouTube-kanalen van de 24 uur van Le Mans en het WEC is de wedstrijd te zien. Aankomend Formule 1-uitzender Viaplay heeft in Scandinavië de uitzendrechten te pakken.