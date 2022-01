Welke rookies komen er in aanmerking voor waarschijnlijke verplichte trainingen?

Gisteren werd duidelijk dat alle teams naar alle waarschijnlijkheid twee keer per seizoen een rookie een vrije training moeten laten rijden. Dit omdat er anders weinig ruimte is voor de jongelingen om meters te maken in de Formule 1. Maar welke rookies kan men achter het stuur verwachten?

Het is belangrijk om eerst te kijken naar wanneer een coureur als rookie kan worden gezien. Een coureur is een rookie als hij/zij maximaal twee races heeft gereden in de Formule 1. Pietro Fittipaldi is dus formeel gezien nog een rookie ook al heeft hij twee GP’s achter zijn naam staan. Stoffel Vandoorne heeft al jaren geen Formule 1-stuur meer aangeraakt maar is geen rookie meer omdat hij al enkele seizoenen in de koningsklasse heeft gereden. Gelukkig zijn er voor de teams genoeg opties.

Bij regerend constructeurskampioen Mercedes is er één coureur die nadrukkelijk in het beeld van een rookie past. Nyck de Vries is reservecoureur van de renstal en is daarnaast ook regerend Formule E-wereldkampioen. Daarnaast heeft hij ook een Formule 2-titel op zak en heeft hij zijn sporen al ruim verdient in de autosport. De Nederlander mist echter de nodige ervaring in Formule 1-materiaal. Wel mocht hij de post season test in Abu Dhabi voor zijn rekening nemen.

Concurrent Red Bull Racing heeft meerdere smaakjes om uit te kiezen. De Oostenrijkse formatie heeft immers een aardige hoeveelheid talenten in huis. De opleidingsploeg ,het Red Bull Junior Team, zit goed vol maar slechts enkele jongens zullen de kans krijgen. De Est Jüri Vips lijkt de aangewezen kandidaat voor een training bij Red Bull. Vips heeft de meeste ervaring van het stel en mocht in Abu Dhabi al rijden met de Red Bull tijdens de post season test. Ook Liam Lawson is zeker een kanshebber voor een mogelijke vrije training.

Bij het team van McLaren kan er een bijzondere naam instappen. Hun IndyCar-piloot Patricio O’Ward lijkt hier namelijk de vooruitgeschoven pion. De Mexicaan mocht in Abu Dhabi al testen en McLaren laat hem graag meer meters maken in de Formule 1. Het is immers wel een mooi beeld als de jonge Mexicaan voor het eigen publiek een training mag afwerken.

Ook bij het team van Ferrari staat het nodige talent te trappelen. Er lijkt echter maar één coureur echt kans te maken op een mogelijke vrije training. De jonge Rus Robert Shwartzman is al geruime tijd in beeld voor meer meters in de koningsklasse van de autosport. Ook Mick Schumacher is een Ferrari-talent maar is actief voor Haas en telt dus niet als rookie. Jongens als Arthur Leclerc en Oliver Bearman lijken nog te weinig ervaring te hebben om in aanmerking te komen voor een training.

Bij Alpine is het een no brainer als het gaat om de mogelijke rookie voor de trainingen. Regerend Formule 2-kampioen Oscar Piastri staat hier onder contract en zal in 2022 worden klaargestoomd voor het echte werk. Het is dan ook logisch om te verwachten dat hij trainingen zal gaan rijden, ook als de rookie-regel er onverhoopt niet doorheen komt.

Het team van AlphaTauri kan gebruik maken van het Red Bull-talent. Het zusterteam van Red Bull Racing is de kraamkamer van de talenten van de Oostenrijkse ploeg. Liam Lawson reed de test in Abu Dhabi voor AlphaTauri en lijkt dan ook de grootste kanshebber voor de mogelijke trainingen. Ook jongens als Dennis Hauger en Jack Doohan hebben veel talent in huis maar misschien nog niet genoeg ervaring voor een training.

Bij het team van Alfa Romeo is er één talent dat met alle waarschijnlijkheid wel meters zal gaan maken. De piepjonge Fransman Théo Pourchaire is het grote talent van de Zwitserse ploeg. De kans is dan ook groot dat hij de uitverkorene wordt als het op trainingen rijden aankomt.

Ook bij het team van Williams lijkt het wel duidelijk welke talenten in aanmerking kunnen komen voor de mogelijke trainingen. De Amerikaan Logan Sargeant staat onder contract bij de Britse formatie. Ook W-Series kampioene Jamie Chadwick was de afgelopen jaren verbonden aan Williams maar heeft weinig ervaring in de koningsklasse zelf.

Haas

Bij het team van Haas mag Pietro Fittipaldi zich nog steeds een rookie noemen. De Braziliaan met de legendarische achternaam reed in 2020 twee races voor Haas en is dus nog net een rookie. Ook Ferrari-talent Shwartzman kan voor Haas in actie komen, de Italianen leveren immers motoren én Mick Schumacher aan de ploeg.

Alleen voor het team van Aston Martin zijn er mogelijk wat problemen als deze regels er doorkomen. Naar verluid waren ze ook het enige team dat tegen de rookie-regel stemde. Het is namelijk zo dat het team geen rookies onder contract heeft staan. In Abu Dhabi kwam ontwikkelingscoureur Nick Yelloy maar de Brit is inmiddels 31 jaar en dus niet bepaald een jong talent.

Formaliteit

Het is dus nog even afwachten of de regels omtrent de rookies er doorheen komen. Het lijkt er echter op dat er snel groen licht gaat komen. Alleen het World Motor Sport Council van de FIA moet nog goedkeuring geven, dat is echter meestal een formaliteit.