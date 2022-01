Meer tracktime voor rookies? Verplicht inzetten talenten in trainingen stap dichterbij

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Formule 1-teams aankomend seizoen rookies moeten gaan inzetten in de trainingen. Die regel hing al geruime tijd in de lucht en lijkt er nu daadwerkelijk te gaan komen. Het één en ander moet nog worden goedgekeurd maar dan is alles in kannen en kruiken.

De Formula 1 Commission heeft in ieder geval ingestemd met het plan. Dat betekent dat er nog één formaliteit moet worden afgehandeld voordat de regel definitief is. Het World Motor Sport Council van de FIA moet het plan namelijk nog goedkeuren. Dit lijkt echter een formaliteit dus de teams weten wat ze te doen staat. Ze moeten bij minimaal twee vrije trainingen rookies gaat inzetten in het aankomende seizoen.

Gelimiteerd

Van de tien teams heeft slechts één team ,Aston Martin, tegen het plan gestemd. De regel is goed nieuws voor de rookies, de afgelopen jaren was het voor talenten steeds lastiger geworden om meters te maken in de Formule 1. De testdagen zijn immers gelimiteerd en de vrije trainingen zijn ingekort.

Vandoorne

Het is inmiddels ook duidelijk wanneer een coureur als rookie kan worden gezien. Formeel gezien is een coureur die maximaal twee Formule 1-races heeft gereden een rookie. In de praktijk betekent dit dat Haas Pietro Fittipaldi mag inzetten maar Mercedes geen gebruik mag maken van Stoffel Vandoorne. Momenteel hebben bijna alle teams ,alleen Aston Martin niet, coureurs op de reservebank zitten die aan deze eisen voldoen.