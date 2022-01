McLaren verzet zich tegen opkrikken budgetlimiet vanwege sprintraces

Het team van McLaren vindt de toename van het aantal sprintraces voor 2022 geen aanleiding om het geldende budgetplafond op te hogen. Dat heeft teamdirecteur Zak Brown medegedeeld aan Motorsport-Total.com. De Formule 1 experimenteerde vorig jaar drie maal met een korte kwalificatierace om de grid voor de echte Grand Prix te bepalen en heeft dat concept nu omarmd voor komend seizoen.

In 2022 breidt de koningsklasse van de autosport het aantal sprintraces uit naar zes. Voor sommige teams vormt dat aanleiding om te lobbyen voor een verhoging van het budgetlimiet, dat voor dit jaar op 140 miljoen dollar is ingesteld. Ze achten dat nodig om de kosten te dekken. McLaren zal daar geen medewerking aan verlenen. De Britse renstal vindt dat de renstallen moeten zien om te gaan met wat ze hebben.

Brown legt uit: "Sommige teams willen van de gelegenheid gebruikmaken om het budgetplafond op te krikken. Daar verzetten wij ons tegen, dus dat is een probleem dat we af moeten handelen. De realiteit is dat er vorig jaar weinig schade is gereden in de sprintraces. Daar waren we al vanuit gegaan en het is gebleken dat de teams weinig extra schade hebben opgelopen."

"Een aantal teams pleit nu voor een verhoging van het budgetlimiet, en nog met een flinke bedrag ook, onder het mom van 'wat als we elk weekend een auto af moeten schrijven'. Maar volgens mij heb ik meer ongelukken in vrije trainingen gezien dan tijdens de sprintraces. Voor sommige teams is het misschien nieuw om met een budget om te gaan, maar dat hoort er nu eenmaal bij."