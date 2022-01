Williams-kopstuk vergelijkt Russell: "Hij zit tussen Lewis en Jenson in"

Aankomend seizoen wordt het jaar van de waarheid voor George Russell. De jonge Brit heeft immers de overstap gemaakt naar het topteam van Mercedes. Hij zal zich daar moeten bewijzen naast zijn nieuwe teamgenoot: zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton. Men ziet in ieder geval veel in Russells kunnen.

Russell maakte afgelopen jaren al een prima indruk bij het team van Williams. Met enige regelmaat steeg hij boven zichzelf uit en deed het onmogelijke dingen in de Britse bolide. Hij kan de volgende Britse wereldkampioen worden en zo de derde Brit met de wereldtitel worden in deze eeuw. Eerder wonnen Jenson Button en Lewis Hamilton immers al titels in de afgelopen eeuw.

Tussenin

Williams-kopstuk Dave Robson heeft met alle drie de heren gewerkt en weet dan ook hoe goed Russell daadwerkelijk is. Hij spreekt zich uit in gesprek met Motorsport.com: "Ik denk dat Jenson en Lewis qua rijstijl nogal anders waren en George is dan ook weer iets anders. Hij hangt een beetje tussen die twee in. Top op een bepaalde hoogte hangt het af van het bandengebruik en die zijn anders geworden. Ik weet dus niet hoe de rijstijl van Lewis nu is."

Talent

Robson heeft in ieder geval veel vertrouwen in Russell. Zijn voormalig oogappel zal zijn plek moeten vinden bij Mercedes maar de Williams-man denkt dat dit gaat lukken: "Het is voor George het belangrijkste dat hij zich weet aan te passen. Normaliter rijdt hij vrij instinctief en ik denk dat hij zich zal blijven verbeteren. Hij heeft namelijk het talent in huis."