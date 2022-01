Bottas gaat nieuweling Zhou helpen: "Moeten als een team gaan werken"

Valtteri Bottas heeft de Mercedes-deur achter zich dichtgetrokken. De Fin rijdt aankomend seizoen voor het team van Alfa Romeo en treft daar debutant Guanyu Zhou als teamgenoot. Het zal eventjes wennen worden voor Bottas, hij zal immers voor een middenmoter gaan rijden in plaats van het topteam.

Bottas kreeg geen contractverlenging bij het team van Mercedes. Hij werd vervangen door George Russell en tekende zelf een meerderjarig contract bij het team van Alfa Romeo. Het meerderjarige contract was een diepe wens van de Fin, in al zijn Mercedes-jaren was dit namelijk nooit het geval.

Helpen

Nu mag hij samen met nieuwbakken teamgenoot Zhou gaan jagen op goede resultaten. Teamplayer Bottas wil de Chinese debutant graag bijstaan. In gesprek met FormulaPassion spreekt de Fin zich uit: "Natuurlijk probeer ik mijn teamgenoot te helpen. We moeten als een team gaan werken. Ik hoop dat dit ons veel punten en goede resultaten gaat opleveren aankomend seizoen."

Vasseur

Zhou is de grote onbekende voor het aankomende seizoen en niemand weet precies hoe hij zal presteren. Bottas zelf wist dat de Chinees wel eens zijn teamgenoot kon worden. De Fin heeft er alle vertrouwen in: "Ik vertrouw Frédéric Vasseur, hij weet wat het beste is voor het team. Ik had dus geen actieve rol in de keuze voor mijn nieuwe teamgenoot."