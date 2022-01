Perez onthult alternatieve beroepskeuzes: "Ik ben dol op adrenaline"

Sergio Perez kreeg vorig jaar al vrij snel contractverlenging bij zijn team Red Bull Racing. De Mexicaan reed daarna enkele sterke races en kon zijn teamgenoot Max Verstappen goed bijstaan in diens titelstrijd. Perez bewees dus dat hij zeker thuis hoort in de koningsklasse van de autosport.

Een jaar eerder leek het er nog op dat Perez nog wel eens werkloos zou kunnen worden. De Mexicaan moest na 2020 onvrijwillig vertrekken bij zijn toenmalige team Racing Point en zat zonder stoeltje. Gelukkig voor hem was daar Red Bull Racing. Het Oostenrijkse team was opzoek naar de ideale wingman voor Max Verstappen en kwam in die zoektocht uit bij Perez.

Advocaat

De Mexicaan bleef dus actief in de Formule 1. Voor het geval dat hij geen coureur meer zou zijn had Perez vroeger wel enkele alternatieven op het oog. In de podcast The Edge deelt hij zijn andere carrièreplannen van vroeger. Hij wilde namelijk bankier of advocaat worden: "Ik denk dat je daar ook een beetje die adrenaline krijgt waarmee wij elke dag leven. Ik ben dol op adrenaline en die banen geven je dat."

Sport

Perez wilde sowieso nooit afscheid nemen van de sport. Ook als zijn autosport-loopbaan stuk was gelopen wilde hij op een bepaalde manier toch betrokken blijven: "Gewoon iets dat gerelateerd is aan de sport. Ik zou zeggen, denk aan een advocaat die sporters helpt bij de contracten of iets van een manager of zo. Ik ben dol op het leven dat gerelateerd is aan sport. Het daarmee leven en het nadenken over wat je beter kan doen."