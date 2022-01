Problemen voor Masi? Functie binnen FIA naar andere naam

Wedstrijdleider Michael Masi lag afgelopen seizoen veelvuldig onder vuur in de Formule 1. De Australiër moest enkele zwaarbeladen beslissingen maken en dat werd hem niet bepaald in dank afgenomen. Bij het team van Mercedes waren ze dan ook zeer kwaad op de race director.

Tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi moest Masi in de slotfase enkele beslissende beslissingen nemen. Hij moest namelijk de safety car de baan opsturen nadat Nicholas Latifi was gecrashed. Terwijl de teambazen in zijn oren schreeuwden nam Masi enkele stevige beslissingen. Hij besloot op de valreep de gelapte auto's langs de safety car te sturen, vrijwel direct daarna riep hij de safety car naar binnen. Het vervolg is inmiddels bekend en bij Mercedes waren ze buiten zinnen van woede.

Functie

Masi werd stevig bekritiseerd en men riep dat hij zijn biezen moest pakken. Nu hebben zijn criticasters een klein beetje hun zin gekregen. Uit de vrijgegeven functieomschrijvingen van de FIA blijkt dat hij een rol heeft moeten inleveren. Masi was namelijk de eindverantwoordelijke voor de sportieve regelementen. Nu ontbreekt zijn naam echter, achter die functie staat de naam van Peter Bayer.

Tombazis

Bayer vervult al enkele jaren rollen binnen de FIA en is geen onbekende binnen de organisatie. Naast de rol van Masi neemt hij ook de rol van Nikolas Tombazis over. Tombazis was verantwoordelijk voor de technische regelementen maar hij is die functie nu kwijt. Er is daarnaast ook geen duidelijkheid over de toekomst van Tombazis en Masi. Het is zelfs niet duidelijk of Masi aankomend seizoen wel de wedstrijdleider is. Het ontbreken van Masi's naam in de documenten zegt ook niet veel. Een jaar eerder ontbrak hij ook, de FIA moet nog een gedeelte vrijgeven waarin zijn naam mogelijk wél voorkomt.