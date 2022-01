Gasly kraakt de Red Bull-code: 'Hele team om Max heen gebouwd"

Max Verstappen is de onbetwiste topman bij het team van Red Bull Racing. De Nederlander weet dat zijn teammaat Sergio Perez volledig in zijn dienst rijdt en dat de druk van het volledige team op zijn schouders rust. Hij bleef echter kalm en won op de inmiddels bekende wijze de wereldtitel.

Verstappen overklast vrijwel altijd zijn teamgenoten. Perez toonde afgelopen jaar het tempo redelijk te kunnen bijbenen en kreeg dan ook contractverlenging. Het is een zeldzaamheid want de vorige teamgenoten van Verstappen presteerde ondermaats en sneuvelde. Zowel Alexander Albon als Pierre Gasly konden niet goed omgaan met de druk en moesten hun biezen pakken.

Om heen gebouwd

Gasly weet inmiddels hoe de vork in de steel steekt bij Red Bull. De huidige AlphaTauri-coureur is niet te beroerd om dat te delen met de buitenwereld. In gesprek met Motorsport.com is hij duidelijk: "Het hele team van Red Bull is om Max heen gebouwd. Daarom zitten ze in de positie om kampioen te worden. Lewis heeft het gehele team van Mercedes achter zich staan en daarom bevinden zij ze zich ook in die positie. Als ze niet in die situatie zaten, dan konden ze deze prestaties ook niet leveren."

Soortgelijke situatie

De ambitieuze Fransman denkt dat hij zichzelf in een vergelijkbare situatie bevindt bij het team van AlphaTauri. het was afgelopen seizoen in ieder geval duidelijk dat heel veel beter presteerde dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda. Gasly deelt zijn positie: "Ik bevond mijzelf in een soortgelijke situatie met Yuki als debutant naast mij. Het team focuste zich op mij en ik deed mijn best om zoveel mogelijk punten te pakken. Daarom konden we beter presteren dan waar wat ons pakket in zich had."