Bottas prijst ex-teamgenoot Hamilton: "Hij krijgt het voor elkaar om steeds weer te leren"

Jarenlang vormde Valtteri Bottas en Lewis Hamilton een koningskoppel bij het team van Mercedes. De rolverdeling tussen de twee was overduidelijk: Hamilton was de kopman en Bottas de trouwe rechterhand. Maar aankomend seizoen zullen ze het zonder elkaar moeten doen, Mercedes heeft Bottas immers vervangen door George Russell.

Bottas rijdt aankomend jaar voor het team van Alfa Romeo maar zal vanzelfsprekend met argusogen naar zijn voormalige team kijken. De Fin had immers een goede band met Hamilton en zijn respect voor hem is dan ook huizenhoog. Hij keek regelmatig met verbazing naar de prestaties van zijn voormalige teamgenoot.

Leren

De Fin viel het een en ander op toen hij naast Hamilton reed. In gesprek met de officiële site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Weet je, het meest indrukwekkende aan Lewis is dat hij zich elkaar jaar weer weet te ontwikkelen. Hij heeft zoveel ervaring in de Formule 1 maar hij krijgt het voor elkaar om steeds weer meer te leren. Hij wordt steeds beter en beter."

Indrukwekkend

Bottas zelf stond ook zeker niet stil maar vergeleken met Hamilton waren zijn stapjes veel kleiner. De aankomend Alfa Romeo-coureur heeft dan ook het één en ander opgestoken: "Ik heb mij als coureur zeker ook ontwikkeld maar Lewis ook, dat gebeurt niet automatisch. Hij werkt er kiezelhard voor omdat hij weet dat de competitie altijd sterker wordt. Ik heb zeker veel van hem geleerd op het gebied van bijvoorbeeld het rijden en de set-up. Maar het is indrukwekkend dat hij in staat is zich steeds weer te ontwikkelen en dat hij niet té comfortabel wordt."