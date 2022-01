Ricciardo miste familie: "Men denkt dan het is Brad Pitt, die kan alles!"

Daniel Ricciardo werd stevig getroffen door de COVID-19 pandemie. De Australiër kon niet afreizen naar zijn moederland en dat betekende dat hij bijna twee jaar lang zijn familie en vrienden niet kon zien. Maar de McLaren-man kon na de seizoensfinale eindelijk weer terug naar zijn geliefden aan de andere kant van de wereld.

Ricciardo kende een zeer wisselvallig eerste jaar in dienst van het oranje-gekleurde team. De goedlachse Australiër kon regelmatig geen potten breken terwijl zijn teamgenoot Lando Norris de sterren van de hemel reed. Uiteindelijk wist Ricciardo nog de Italiaanse Grand Prix te winnen maar dat kon hij niet vieren met zijn familie.

Frustratie

Nu hij weer terug is in Australië is het zonnetje weer gaan schijnen. Het doet hem goed. In gesprek met Motorsport.com geeft hij eerlijk tekst en uitleg: :"Heimwee is wat dramatisch maar ik miste mijn vrienden en familie wel heel erg. Normaliter hadden we de bijzondere situatie waarin ik een ticket voor hen kocht en ze met het vliegtuig hierheen kwamen. Maar toen dat niet meer kon werd ik best gefrustreerd. Ik had er geen controle meer over."

Brad Pitt

Het verdriet van het missen van vrienden en familie valt de buitenwereld niet zo op. Volgens Ricciardo is dit een veel voorkomend fenomeen bij bekende mensen: "Ja, dat klopt. Iedereen die beroemd is wordt door de buitenwereld gezien als geen echt bestaand persoon. Als je een acteur bent denkt men: 'Dat is Brad Pitt, hij is een superheld! Hij kan alles! Hij is niet snel verdrietig of emotioneel.' Ondertussen reizen we zóveel dat we onze familie en vrienden wel gaan missen."