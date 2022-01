Honda-kopstuk droomt van terugkeer: "Hoop en verwacht dat het gaat gebeuren"

Red Bull Racing en motorleverancier Honda boekte afgelopen seizoen veel successen in de Formule 1. De Japanse motorleverancier stuwde de Red Bull naar grote hoogte en kopman Max Verstappen werd dan ook wereldkampioen. Toch nam Honda afscheid van de sport, het besluit was immers al veel eerder genomen en aangekondigd.

Honda nam afscheid op een hoogtepunt maar men verwacht dat de Japanners op een zeker moment weer zullen terugkeren. Veel van de werknemers blijven in ieder geval in de sport actief, Red Bull heeft de motoren immers in eigen beheer genomen. Toch is het alsnog de verwachting dat Honda ooit als motorleverancier weer gaat terugkeren.

Comeback

Honda-kopstuk Masashi Yamamoto heeft die verwachting in ieder geval wel. De Japanner genoot van het succesjaar en lijkt niets anders te willen dan een comeback. Tegenover de officiële site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Persoonlijk hoop en verwacht ik dat Honda terugkeert naar de Formule 1. Het hangt er vanaf of de jonge mensen bij Honda gepassioneerd zijn over de autosport en of ze het management kunnen overtuigen van een comeback. Maar de geschiedenis herhaalt zich dus ik hoop dat het kan gebeuren."

Winnaar

Yamamoto baalt van het vertrek maar is alsnog een enorm trotse man. De Japanner glimt nog steeds van trots na de wereldtitel van Verstappen van vorige maand: "Zelfs als we logistieke problemen hebben ,door de pandemie, hebben we in ons laatste seizoen gewoon gevochten met zeer sterke rivalen. Uiteindelijk kwam we uit de bus als winnaar in de Formule 1 wereld."