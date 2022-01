Ambitieuze Tsunoda wil Gasly verslaan: "Ik weet wat ik moet doen"

Yuki Tsunoda debuteerde afgelopen jaar in de koningsklasse van de autosport. De jonge Japanse AlphaTauri-coureur moest overduidelijk wennen en kende een wisselvallig seizoen. Hij reed soms dik in de punten maar met enige regelmaat worstelde hij in het middenveld. Hij kon dan ook niet in de buurt komen van zijn teamgenoot.

Teammaat Pierre Gasly was vrijwel altijd sneller dan Tsunoda. Het was vaak overduidelijk, de Japanner kwam soms niet door het eerste kwalificatiedeel terwijl Gasly meevocht voor de hoge klasseringen. Er was dan ook lang twijfel of Tsunoda wel contractverlenging zou krijgen. Toen de verlenging daar eenmaal was, was de Japanner zelf ook verbaasd.

Belangrijk

Inmiddels is Tsnunoda over zijn verbazing heen gestapt. Hij herpakte zich tegen het einde van het jaar en de resultaten waren helemaal niet slecht. Tegenover Speedweek laat Tsunoda weten wat hem te doen staat. Hij is zich bewust van het belang van 2022: "Het aankomende seizoen zal heel erg belangrijk zijn voor mij."

Verbeteren

De Japanner heeft dan ook al duidelijk een doel voor ogen. Hij deelt zijn ambitieuze doelstelling met de rest van de wereld: "Ik weet natuurlijk nog niet hoe goed de auto is maar als coureur moet je het goed doen en je teamgenoot verslaan. Ik weet wat ik moet doen om mijzelf te verbeteren en als ik dat kan doen, dan kan ik hem verslaan."