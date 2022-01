Zhou eert basketbal-held met startnummer

Aankomend seizoen staat er slechts één debutant op de Formule 1-grid: de Chinees Guanyu Zhou. Hij gaat rijden voor het team van Alfa Romeo waar hij een duo gaat vormen met de van Mercedes overgekomen Valtteri Bottas. Elke coureur mag zoals altijd een eigen startnummer kiezen en Zhou heeft zijn oog laten vallen op nummertje 24.

Het is een redelijk opvallende keuze aangezien het getal in thuisland China niet bepaald model staat voor geluk. Het getal 4 is namelijk een ongeluksgetal in het Aziatische land. De uitspraak van het woord lijkt namelijk veel op hoe met in China 'dood' uitspreekt. Nummer 24 is in China dus niet perse een getal waar men heel erg happy mee is. Toch heeft Zhou zelf er wel over nagedacht.

Nummer 24 was namelijk het rugnummer van de basketballer Kobe Bryant. De Amerikaanse basketballer speelde zijn wedstrijden met het rugnummer en door zijn successen kreeg het nummer een haast legendarische status. Bryant overleed enkele jaren geleden bij een noodlottig helikopter-ongeval en zijn legendarische status is alleen maar gegroeid. Zhou eert zijn held dus door met zijn nummer aan de start te gaan verschijnen.