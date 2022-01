Italiaans spektakelstuk beste race volgens de fans

Het Formule 1-seizoen van 2021 was er eentje voor de geschiedenisboekjes. Het bloedstollende jaar zat vol met spannende races, absurde momenten en prachtige gevechten. Vooral het titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton zorgde voor de nodige spanning. De Formule 1 heeft zelf ook wel door dat het een prachtig jaar was en dat betaalt zich uit in de jaarlijkse terugblikken.

De Formule 1-fans konden dan ook een poll invullen over het afgelopen seizoen. Men mocht hun favoriete race van het seizoen uitkiezen. Wereldwijd vulden ongeveer 52.000 mensen de enquête in en de resultaten zorgden voor een duidelijke favoriet bij de fans. De Italiaanse Grand Prix kwam namelijk met 19 procent van de stemmen als winnaar uit de bus.

Tranendal

De race was een spektakelstuk met een verrassende winnaar en een bepalend moment voor de kampioensstrijd. Titelrivalen Verstappen en Hamilton raakten elkaar in de eerste bocht en dat eindigde in tranendal. Beide coureurs vielen uit en waren beide bloedlink. Door het uitvallen van het olijke duo was de race een prooi voor McLaren-coureur Daniel Ricciardo, hij zegevierde voor zijn teamgenoot Lando Norris en Valtteri Bottas. De Fin werd derde na een sterke inhaalrace.

Controverse

Verstappens kampioensrace in Abu Dhabi eindigde als tweede bij de fans. Ook de races in Brazilië, Azerbeidzjan en Hongarije vielen in de smaak bij de supporters wereldwijd. Alle races in de top vijf waren doorspekt van controverse en dat kon de fans dus wel bekoren.