Alfa Romeo: "Bottas moet leermeester zijn voor Zhou"

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur denkt dat Valtteri Bottas een goede leraar zal zijn voor Guanyu Zhou. Het in Zwitserland gevestigde team is de enige op de grid die het seizoen van 2022 ingaat met een gloednieuw coureursduo, aangezien Zhou en Bottas Antonio Giovinazzi en Kimi Raikkonen vervangen.

Zhou zal de enige debutant op de grid zijn en met de nieuwe reglementen die in het spel komen, verwachten velen dat het een moeilijk jaar voor hem zal worden - maar Vasseur zegt dat hij zich geen zorgen maakt. Dat komt grotendeels omdat hij denkt dat de 22-jarige een goede leraar naast zich heeft.

Vasseur zei tegen Finse media: "Ik maak me nergens zorgen over. Zhou wil graag leren. Ik denk dat hij de perfecte instelling toont en met Valtteri hebben we een goede leraar in huis."

Zhou helpen is niet de enige manier waarop Vasseur denkt dat de ervaring van Bottas het team ook ten goede zal komen. Met de nieuwe reglementen die van kracht worden, zullen er aan het begin van het seizoen een enorme hoeveelheid onbekenden factoren zijn voor teams met betrekking tot hun auto's en de regels als geheel.

Ervaring Bottas gaf de doorslag

Gezien het feit dat de feedback die de coureurs geven belangrijker dan ooit zal zijn, heeft Vasseur gekozen om Bottas te contracteren. Vasseur: "Die keuze hebben we zelf gemaakt. Wat voor ons belangrijk was, is dat we in het team ten minste één coureur met veel ervaring in de Formule 1 zouden hebben."

"Ik denk dat het moeilijk is om voort te bouwen op prestaties uit het verleden, omdat we met een compleet nieuwe situatie te maken hebben. Alles is anders, maar we hebben nu in ieder geval iemand in huis die snel doorheeft waar het goed gaat en waar niet."