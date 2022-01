Vasseur houdt "vreemd gevoel" over aan prestaties in 2021

Alfa Romeo eindigde in het constructeursklassement op de negende plek en scoorde in totaal dertien punten. Vanaf buitenaf leek er weinig vooruitgang te bespeuren, maar teambaas Frédéric Vasseur heeft een andere visie op de behaalde prestaties.

"Ik heb een heel vreemd gevoel, want ik denk dat we het in termen van pure prestaties behoorlijk goed hebben gedaan", zei de Fransman. “We hadden een enorme stap gemaakt in vergelijking met vorig jaar, waarschijnlijk de beste in termen van pure prestaties in vergelijking met de snelste tijden.

Toch betaalde de progressie niet altijd uit in gewenste resultaat. "Het kostte ons twee punten hier, vier punten daar. Het is een vreemd gevoel, want uiteindelijk zijn de punten het enige dat telt. Het maakt niet uit om sneller te zijn als je geen punten scoort. Het is een beetje de frustratie van het team, we hadden een stap voorwaarts gemaakt, maar we scoorden niet de punten."

Ups and downs

Het team van Alfa Romeo wisselde in het seizoen van 2021 goede momenten af met minder goede prestaties. Vasseur zegt hierover: "We hadden een goede start tot Monaco of zoiets, daarna hadden we een moeilijke periode in de zomer. Toen kwam het terug in het laatste deel van het jaar. Maar het is heel moeilijk te analyseren, want als je naar de rangschikking kijkt, is het duidelijk, maar als je naar pure prestaties kijkt, is het een kwestie van een tiende die het beeld volledig verandert."

Na wat aarzeling komt Vasseur toch met een heldere conclusie over de prestaties in 2021. "Als je probeert het seizoen te bekijken, moeten we hier voorzichtig mee zijn. Maar over het algemeen, als ik het seizoen moet beoordelen, zou ik zeggen goed op prestaties en slecht op resultaten."