Albon troefde Verstappen af : "Ik versloeg Max in het wereldkampioenschap"

Max Verstappen is een ware plaag voor zijn teamgenoten. De Nederlander is vrijwel altijd sneller en zijn teammaatjes hebben vaak de grootste moeite om bij hem in de buurt te blijven. Bij Red Bull heeft hij dan ook de nodige teamgenoten versleten, Sergio Perez houdt het vooralsnog aardig vol.

In 2020 had Verstappen nog een andere teamgenoot. Alexander Albon mocht het toen proberen in de tweede Red Bull maar kwam toen niet bepaald uit de verf. De Britse Thai had afgelopen seizoen dan ook geen stoeltje meer en moest vanaf de reservebank toekijken. Voor dit jaar heeft hij onderdak gevonden bij het team van Williams. Daar zal hij geen concurrentie hebben van Verstappen.

Referentiepunt

Toch heeft Albon zijn voormalig teamgenoot in het verleden wel eens verslagen, in de karts wel te verstaan. In de podcast van Motorsport-Magazin vertelt hij er in geuren en kleuren over: "In 2010 versloeg ik Max in het wereldkampioenschap. Daardoor stroomde ik vanuit de KF3 direct door naar de KF1 en was ik min of meer het referentiepunt voor het Intrepid Driver Program."

Serieus

Twee jaar nadat hij Verstappen versloeg werd Albon onderdeel van de juniorenploeg van Red Bull Racing. Hij ging ook rijden in de Formule wagens en dat maakte indruk. "Na die switch werd het serieus. Toen werd ik uitgenodigd voor vergaderingen in Milton Keynes met Christian Horner en Helmut Marko."