Honda-kopstuk achteraf blij met McLaren-exit: "Zouden niet succesvol zijn geweest"

Honda nam na de seizoensfinale van afgelopen seizoen afscheid van de Formule 1. De Japanners deden dat wel op een hoogtepunt. Max Verstappen werd wereldkampioen in zijn Honda-aangedreven Red Bull. Het feest was groot en Honda had zich geen beter afscheid kunnen voorstellen. Het was namelijk een nogal hobbelige route naar de titel.

Toen de Japanse motorleverancier in 2015 zijn comeback in de Formule 1 maakte was het allemaal nogal anders. Honda ging samenwerken met McLaren. De combinatie was in het verleden een doorslaand succes maar in 2015 liep alles in de soep. De motor ging voortdurend kapot en was niet vooruit te branden. Na enkele miserabele jaren vertrok Honda bij McLaren en stapten ze in bij de Red Bull-teams. Daar verliep alles naar wens.

McLaren

Verstappens wereldtitel was dan ook de kers op de taart voor Honda. Toch vragen sommigen zich af of Honda niet beter bij McLaren had kunnen blijven. Topman Masashi Yamamoto betwijfelt dit. In gesprek met The Race spreekt de Japanner zich uit: "Zelfs als we verder waren gegaan met het McLaren-project denk ik dat we niet succesvol zouden zijn geweest. Ook McLaren niet trouwens."

Broodnodig

Na de mislukte McLaren-jaren trok Honda dus naar de succesformatie van Red Bull Racing. Het was een broodnodige overstap voor de Japanse autobouwer. Yamamoto was er dan ook zeer blij mee. Hij beaamd dat het heel erg belangrijk was voor zijn werkgever: "Dit was echt een herstart die wij heel erg hard nodig hadden."